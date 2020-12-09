الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يعلق على الأحداث العنصرية بمباراة سان جيرمان وباشاك شهير

رفض الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين FIFPRO العنصرية وما حدث أمس الثلاثاء في مباراة باريس سان جيرمان و باشاك شهير.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن الحكم الهولندي داني ماكيلي، سيقوم باستكمال ما تبقى من مباراة باريس سان جيرمان الفرني وباشاك شهير التركي في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن توقفت أمس الثلاثاء بسبب أحداث عنصرية.

وسيتولى ماكيلي إدارة المباراة بمساعدة مواطنه ماريو ديكس، والبولندي مارسين بونييك، بينما سيكون البولندي بارتوش فرانكوفسكي حكما رابعا.

وعلق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، علي رد فعل لاعبي باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب تنمر حكم المباراة علي بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي.

وغرد حسن المستكاوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحيا الانسانية وتحيا كرة القدم .. هذه التحية كما شاهد الجميع سببها ان لاعبي باريس سان جيرمان وباشاك شهير غادروا الملعب معا ورفضوا استكمال المباراة بسبب كلمة عنصرية من الحكم الرابع وهي " نيجرو " ضد الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي".

توقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه فريق باشاك شهير التركي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بعد اتهام للحكم الرابع بتوجيه إساءة عنصرية لأحد أفراد الفريق التدريبي للنادي التركي.

وغادر باشاك شهير الملعب بعد نقاش طويل وساخن مع حكام المباراة خلال الشوط الأول، عقب طرد الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق في الدقيقة 16.

وتبين أن عناصر باشاك شهير شعروا بالغضب من ملاحظات الحكم الرابع للمباراة، التي بدت عنصرية.

كانت المباراة توقفت بعد نحو 20 دقيقة من انطلاقها، بسبب توجيه الحكم الرابع الروماني سيبستيان كولتيسكو، إساءات عنصرية للكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي، ووصفه بـ (الرجل الأسود).

وخرج لاعبو الفريقين من الملعب متعادلين سلبيًا.