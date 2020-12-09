من داخل الجيم..عصام الحضري يستعرض رشاقته بفيديو

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتحب مصر سابقًا، فيديو جديدا له اثناء لعبه من داخل الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.
يظهر عصام الحضري مرتديا طقما رياضيا مكونا من شورت و تيشيرت، اثناء تدريباته مع مدربه من داخل الجيم.
و جاءت التعليقات من قبل المتابعين له كالاتي:
السد العالي – الله اكبر عليك يا وحش افريقيا.
و كان قد وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، التهنئة للنادى الأهلى وجمهوره بمناسبة التتويج ببطولة كأس مصر، واختص بالتهنئة محمد الشناوى كابتن الفريق وحارس المرمى.
وقال عصام الحضري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته ولاعبيه الفوز بكأس مصر، بطولة ورا بطولة وفي انتظار السوبر وباقي البطولات، وتهنئة خاصة لمحمد الشناوي لتألقه كالعادة ومن نصر لنصر دايما".
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب.
ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.
لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء أمس مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.
وشهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
وسجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.
هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.
استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.
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