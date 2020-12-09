من داخل الجيم..عصام الحضري يستعرض رشاقته بفيديو

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتحب مصر سابقًا، فيديو جديدا له اثناء لعبه من داخل الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

يظهر عصام الحضري مرتديا طقما رياضيا مكونا من شورت و تيشيرت، اثناء تدريباته مع مدربه من داخل الجيم.

و جاءت التعليقات من قبل المتابعين له كالاتي:

السد العالي – الله اكبر عليك يا وحش افريقيا.

و كان قد وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، التهنئة للنادى الأهلى وجمهوره بمناسبة التتويج ببطولة كأس مصر، واختص بالتهنئة محمد الشناوى كابتن الفريق وحارس المرمى.

وقال عصام الحضري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته ولاعبيه الفوز بكأس مصر، بطولة ورا بطولة وفي انتظار السوبر وباقي البطولات، وتهنئة خاصة لمحمد الشناوي لتألقه كالعادة ومن نصر لنصر دايما".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء أمس مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وشهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

وسجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.



