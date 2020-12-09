نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان: قلق على برشلونة بعد الهزيمة من يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب كومان المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني عن استيائه من هزيمة الفريق أمام يوفنتوس 3-0 في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال كومان عقب نهاية المباراة: "أنا قلق من رؤية الفريق بدون ثقة وعدوانية، مع وجود خوف.. هذا أمر نادر لأن لدينا سجل جيد في دوري الأبطال.. علينا أن نظهر المزيد من الشخصية كما فعل يوفنتوس".

وتابع: "بسبب الإصابة فقدنا لاعبين يجعلوننا أكثر قوة، سنعود للمنافسة على كل شيء عندما سنستعيدهم من جديد، نستطيع التغلب على اي فريق في حال كانت الظروف مواتية".

وأضاف: "اللاعبون يريدون إعطاء أقصى ما يملكون، اليوم إفتقدنا الثقة، علينا الإستمرار في التحسن وتصحيح الأخطاء، وأؤكد مرة أخرى على مسألة الندية في اللعب".

وأكمل: "مقارنة مع مباراة الذهاب، الخصم غير رسمه التكتيكي، عكسنا نحن فقد لعبنا بنفس النهج وهو النهج المثالي والمناسب لفريقنا".