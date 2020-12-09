أحمد حسن يحذر من صعوبة الموسم الجديد في الدوري المصري

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الموسم الجديد سيكون صعب للغاية، بعدما قامت عدد من الأندية بتدعيم نفسها بعدد من الصفقات القوية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نتمني أن تكون المنافسة قوية في الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي حسم اللقب مبكرًا، والجميع شعر بذلك من فترة طويلة".
وواصل: "بيراميدز قام بتدعيم نفسه بشكل قوي بضم رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي، والزمالك لديه فريق مميز، ولاعبين من أصحاب الخبرات".
وأوضح، أن مصر المقاصة تخلي عن عدد كبير من اللاعبين، متمنيا استمرار نادي غزل المحلة في الدوري الموسم القادم، وألا يكون ضيف شرف ويعود مرة آخرى للدرجة الثانية، مشيرًا إلى أنه لم يقم بتدعيم نفسه بصفقات كثيرة.
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