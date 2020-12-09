قال أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، إن البلجيكي ميشيل ياكانوني، مدرب حراس مرمى الأهلي، طلب التعاقد مع محمد بسام، حارس نادي طلائع الجيش، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأضاف "حسن" في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، وبسام من أفضل الحراس في الدوري المصري، وظهر بشكل جيد مع نادي طلائع الجيش".
وواصل: "بسام ظهر بشكل جيد في مباريات طلائع الجيش خلال الفترة الماضية، كما أنه أحد أسباب صعود الفريق لنهائي كأس مصر، وقدّم مستوى جيدًا في المباريات خلال الموسم المنقضي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بسام أول صفقات النادي الأهلي في يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.