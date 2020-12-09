محمد بسام أول صفقات النادي الأهلي في يناير

قال أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، إن البلجيكي ميشيل ياكانوني، مدرب حراس مرمى الأهلي، طلب التعاقد مع محمد بسام، حارس نادي طلائع الجيش، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف "حسن" في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، وبسام من أفضل الحراس في الدوري المصري، وظهر بشكل جيد مع نادي طلائع الجيش".

وواصل: "بسام ظهر بشكل جيد في مباريات طلائع الجيش خلال الفترة الماضية، كما أنه أحد أسباب صعود الفريق لنهائي كأس مصر، وقدّم مستوى جيدًا في المباريات خلال الموسم المنقضي".