الأهلي يجهز مفاجآت لـ موسيماني.. فما هي؟

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن هناك مميزات إضافية سيتم وضعها في عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب نجح في التحدي، وفاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي لمدة موسمين، وتم تفعيل عقده بدءا من الموسم الجديد".
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
واستقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي علي بدء التفاوض مع الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق لتمديد وتعديل عقودهم المالية بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني بعودته من الإعارة والإعتماد عليهم بشكل رئيسي في الفترة المقبلة.
وكان الأهلي قد ضم أكرم توفيق وخرج للإعارة موسمين للجونة ونفس الأمر لناصر ماهر الذي خرج معارًا لسموحة عامًا، ثم عاد وخرج عام وتمت إعارته لمدة عام آخر لذات النادي، وتقوم لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح بمراجعة دورية لعقود اللاعبين لمنع تواجد لاعب يدخل فترة السماح ولقطع الطريق علي أي أزمة حيث يتم تمديد العقود بشكل تدريجي بحيث تكون مدة ارتباط أي لاعب بالنادي لا تقل عن ثلاث سنوات.
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