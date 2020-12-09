الأهلي يجهز مفاجآت لـ موسيماني.. فما هي؟

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن هناك مميزات إضافية سيتم وضعها في عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب نجح في التحدي، وفاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي لمدة موسمين، وتم تفعيل عقده بدءا من الموسم الجديد".