الثلاثية الأهلاوية.. رامي ربيعة برفقة كأس مصر وأفريقيا ودرع الدورى

نشر رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر رامي ربيعة داخل الاستاد بجوار كأس مصر وكأس أفريقيا ودرع الدوري، وعلق على الصورة قائلا: "الثلاثية الأهلاوية".

وفاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الأفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

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