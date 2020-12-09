فريدة عسقلاني: طائرة الأهلي تهدف إلى حصد المزيد من الألقاب

قالت فريدة عسقلاني، لاعبة الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يستعد بكل قوة للظهور بشكل جيد في مباريات الموسم الجديد، ويسعى للفوز بكل الألقاب.



وأكدت أن الفوز بكل الألقاب التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم، هو طموح جميع اللاعبات اللاتي يتدربن بقوة في ضوء البرنامج البدني والفني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي.



ووعدت «فريدة» جماهير الأهلي أن يبذل الفريق أقصى ما لديه في الموسم الجديد؛ للمحافظة على بطولتي الدوري وكأس مصر، وأعربت عن أملها في عودة الجماهير إلى الملاعب مجددًا.



واختتمت تصريحاتها بتوجيه التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بعد تتويجه بالثلاثية «الدوري العام – كأس مصر – دوري أبطال إفريقيا» في موسم أكثر من رائع يمثل دافعًا لكافة فرق النادي من أجل حصد كافة الألقاب في الفترة المقبلة.