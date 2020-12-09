وأكدت أن الفوز بكل الألقاب التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم، هو طموح جميع اللاعبات اللاتي يتدربن بقوة في ضوء البرنامج البدني والفني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي.
ووعدت «فريدة» جماهير الأهلي أن يبذل الفريق أقصى ما لديه في الموسم الجديد؛ للمحافظة على بطولتي الدوري وكأس مصر، وأعربت عن أملها في عودة الجماهير إلى الملاعب مجددًا.
واختتمت تصريحاتها بتوجيه التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بعد تتويجه بالثلاثية «الدوري العام – كأس مصر – دوري أبطال إفريقيا» في موسم أكثر من رائع يمثل دافعًا لكافة فرق النادي من أجل حصد كافة الألقاب في الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريدة عسقلاني: طائرة الأهلي تهدف إلى حصد المزيد من الألقاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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