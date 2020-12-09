حمدي الصافي: سيدات الطائرة بالأهلي مستعدون بقوة للموسم الجديد

أكد حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي، أن الفريق يسير بشكل جيد في البرنامج التدريبي؛ استعدادًا للموسم الجديد بعدما خاض عددا من المباريات التحضيرية.



وقال حمدي الصافي ، إن الفريق يطمح في الموسم الحالي للحفاظ على جميع البطولات التي توج بها؛ سواء الدوري أو الكأس، وكذلك البطولة الإفريقية التي يحمل الفريق لقبها.



ووجّه الصافي الشكر لجماهير الأهلي التي تساند الفريق بشكل مستمر، مؤكدًا أن دعمها للاعبين مهم للغاية؛ من أجل الاستمرار في حصد البطولات.



واختتم الصافي تصريحاته بتوجيه التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بعد تتويجه بالثلاثية «الدوري العام – كأس مصر – دوري أبطال إفريقيا» مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الأهلي في تحقيق مثل هذا الإنجاز.

واختتم الأهلي الموسم الماضي بالثلاثية بعد الفوز بالدوري والكأس والبطولة العربية للأندية.

وتم تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لأجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا ولم يتحدد موعد جديد لها حتى الآن.