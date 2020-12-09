قائدة سيدات الأهلي للطائرة: هدفنا الحفاظ على الدوري والكأس في الموسم الجديد

أكدت نهلة سامح، قائد الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الفريق يواصل استعداداته لانطلاق الموسم الجديد وفق البرنامج البدني والفني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي .
وأشارت إلى أن الفريق خاض عددا من المباريات الودية التحضيرية؛ لزيادة الانسجام بين اللاعبات استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري.
وعبرت عن أملها في عودة البطولة الإفريقية والتي يحمل الفريق لقبها، وهي من أهم البطولات التي يشارك فيها عدد من الفرق القوية من كينيا وتونس.
ووجهت قائد الفريق الأول لسيدات الطائرة بالأهلي الشكر لجماهير النادي، وطالبتهم باستمرار دعم الفريق في الموسم الجديد لمواصلة التربع على قمة الكرة الطائرة محليا وقاريا.
واختتم الأهلي الموسم الماضي بالثلاثية بعد الفوز بالدوري والكأس والبطولة العربية للأندية.
وتم تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لأجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا ولم يتحدد موعد جديد لها حتى الآن.
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