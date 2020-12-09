تعرف على مباريات ثمن نهائي بطولة "بلاك بول" الدولية لسيدات الإسكواش

تقام اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثالث من بطولة “بلاك بول” الدولية للسيدات في نسختها الثالثة، بمشاركة 32 لاعبة من المصنفات على العالم، وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 آلف دولار، ومثلهم للرجال.

وتقام اليوم 8 مواجهات في إطار دور ال16، حيث تلتقي الهندية "جوشنا تشينابا مع الإنجليزية "سارة جان بييري"، كما تواجه الويليزية "تيسني ايفانز" مع الأمريكية "أوليفيا كلايني"، كما تلعب النيوزيلاندية "جولي كينج" مع الكندية "هولي ناوتن"، وتلاقي لاعبة منتخبنا الوطني نادين شاهين نظيرتها الأمريكية من أصول مصرية "أماندا صبحي"

وفي الفترة المسائية، تواجه هانيا الحمامي لاعبة منتخبنا الوطني مع البلجيكية "نيلي جيليس، وتلتقي الفرنسية "كاميل سيرم" مع مواطنتها البلجيكية الأخرى "تيني جيليس"، فيما تلعب نور الشربيني بطلة العالم مع نظيرتها الأمريكية من أصول مصرية "سابرينا صبحي"، وأخيرًا تصطدم نوران جوهر لاعبة منتخبنا بالمخضرمة الإنجليزية "أليسون وواترز".

يذكر أن هانيا الحمامي هي حاملة لقب البطولة الماضية بعد فوزها على زميلتها بالمنتخب وبطلة العالم نور الشربيني.