الرياضة

بيرلو يكشف سر الفوز على برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سر فوز فريقه العريض على برشلونة 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كان من المهم بالنسبة لرحلتنا أن نكمل من حيث توقفنا في الديربي، عندما تبدأ بهذا التركيز والعزيمة، تظهر الجودة".

وتابع بيرلو: "الخطة التكتيكية نجحت وبعد ذلك قام اللاعبون بعمل جيد حقًا لتحقيق أقصى استفادة من فرص التهديف".

وأكمل بيرلو: "كان رونالدو متحمسًا للغاية لتقديم أداء جيد هنا ضد منافسه الأبدي، لذلك عندما تكون متحمسًا، يصبح الأمر بسيطًا".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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