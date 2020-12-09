نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسباب الحقيقية لاعتماد موسيماني على مروان محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سرد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي أسرار تمسك بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بمشاركة مروان محسن في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء.

وقال سامي قمصان في تصريحات إذاعية: "موسيماني مقتنع بقدرات مروان محسن فهو يساعده على فتح الملعب وايجاد ثغرات في خط دفاع المنافسين وتخفيف الضغوط الدفاعية على القادمين من تحت رأس الحربة".

وأضاف: "من الأسباب أيضًا أن معدل تهديف مروان محسن مع موسيماني جيد لأن واللاعب يؤدي بشكل طيب في الفترة الماضية، وينقصه فقط بعض التوفيق في تسجيل الأهداف".