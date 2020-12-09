نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يتخذ قرارًا تجاه نجم الأهلي خلال الساعات الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا تجاه مروان محسن مهاجم الفريق، خلال الساعات الماضية.

وكلف المدرب الجنوب إفريقي، جهاز المعاون ومدرب الأحمال، بوضع برنامج تأهيلي خاص باللاعب، من أجل استعادة مستواه الفني.

كما وجه موسيماني تعليماته إلى الجهاز الطبي بقيادة أسامه مصطفى طبيب الفريق، بضرورة عمل جلسات استشفائية للاعب، خلال الفترة المقبلة من أجل تعافيه من بعض الشكاوي بالقدم، قبل انطلاق الدوري.

من ناحية أخرى، استقر موسيماني على تخصيص فقرة للمهاجم، على هامش تدريبات الفريق، من أجل منحه بعض الثقة واستعادة حاسة التهديف الغائبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.