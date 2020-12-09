نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوتينيو يغيب عن تدريبات برشلونة إستعداداً لمباراة ليفانتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تدريباته اليوم الأربعاء وذلك عقب الخسارة من يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة يوم أمس الأربعاء لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وفقد برشلونة فرصة التأهل على رأس المجموعة، بعد نجاح يوفنتوس في حسم المركز الأول بنتائج المواجهات المباشرة ليصبح مهدداً بمواجهة فرق عريقة مثل بايرن ميونخ وتشيلسي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، قرر التحضير سريعًا لمواجهة ليفانتي، مساء الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 13 لليجا وغاب عنها كوتينيو بعد حصوله على إذن.