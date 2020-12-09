الرياضة

شبح الإصابات يهدد الإسماعيلي قبل مواجهة المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي نبأ يفيد بإصابة أكثر من لاعب في صفوف الفريق وذلك قبل موقعة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الأحد القادم لحساب مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب أحمد مصطفى الوافد الجديد عن مواجهة ابناء علي ماهر بجانب غياب المدافع إبراهيم أبو اليزيد بخلاف إستمرار إصابة باهر المحمدي وحازم موسى.

ويعاني مصطفى من تمزق في العضلة الخلفية، ويغيب لأسبوع على أقل تقدير، ليتأكد غيابه أيضًا عن لقاء الجونة في الجولة الثانية فيما يشكو أبواليزيد من تمزق عضلي ويعاني باهر المحمدي وحازم موسى من إصابات طويلة الأمد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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