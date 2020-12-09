نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا كليوباترا الأولي فى الدورى المصرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب السلام مباراة قوية تجمع بين سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز والإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة للموسم الجديد 2020/2021.

وتقام مباراة الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد السلام يوم الجمعة.

وأعلن سيراميكا كليوباترا عن التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي السابق فى صفقة إنتقال حر بعدما قام مسؤولو القلعة الحمراء برفع اسم اللاعب من قائمة الفريق، بجانب التعاقد مع محمد إبراهيم من فريق مصر المقاصة ولاعب الزمالك السابق.

وتعاقد سيراميكا أيضًا مع كل من رجب بكار لاعب بيراميدز ومحمد حسن لاعب الزمالك وميدو جابر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكان الفريق الحديث فى الدورى هذا الموسم تعاقد مع كل من محمد مسعد ومحمد توني وأحمد محسن من فريق مصر المقاصة وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق والإيفواري فونسينيو وعامر عامر حارس مرمي الإنتاج الحربي السابق والتونسي سيف تقا والغاني ماكسويل باكو باو لاعب أشانتى كوتوكو الغانى.