نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يقدم الصفقات الجديدة خلال مؤتمر صحفي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي.

وحضر المهندس محسن صلاح رئيس النادي و المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو و عماد النحاس المدير الفني للفريق مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة.

وحرص مسئولي المقاولون علي التقاط الصور مع صفقات الفريق الجديدة وسط إجراءات إحترازية مشددة.

وتعاقد المقاولون مع التونسيان، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، وأحمد داودا، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدى، باسم على، أحمد شكرى، خالد الحسينى،أحمد كابوريا و محمد حمدى زكى.

ويستعد المقاولون لمواجهة نظيره الزمالك في إفتتاح بطولة الدوري الممتاز يوم 12 ديسمبر الجاري.

وكان فريق المقاولون العرب حقق فوزا تاريخيا على ضيفه أرتا سولار بطل جيبوتي، بنتيجة 9-1 مساء الجمعة الماضية، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في جولة الإياب للدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الإفريقية ليحجز موعدا لمواجهة النجم الساحلي في دور ال 32 للبطولة.

ونجح المقاولون في حصد أكبر فوز في تاريخه بالبطولات القارية، بعد أن كسر رقمه بالتغلب على هورسيد الصومالي بنتيجة 7-0 في كأس الكؤوس الأفريقية عام 1984.

كما حقق المقاولون أكبر فوز مصري بالكونفدرالية، بعد أن كسر رقم حرس الحدود الذي فاز بنتيجة 8-1 على جبروني يونايتد بطل بتسوانا عام 2010.

أحرز أهداف المقاولون العرب في اللقاء، أحمد داودا والتونسي سيف الدين الجزيري بواقع هدفين لكل منهما والبوركيني فاروقا كابوري ومحمد عصام من ضربة جزاء وفادي نجاح وأحمد الشيمي وكريم مصطفى، بينما أحرز لبطل جيبوتي دادزي.