نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف فريق يوفنتوس صدارة المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تفوق على مضيفه برشلونة بثلاثية نظيفة، في ختام مواجهات المجموعة.

جاءت أهداف اليوفي عبر كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء، والشاب وينستون ماكيني.

ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة الخامسة عشرة، متساوياً مع برشلونة، إلا أنه تصدر المجموعة بفارق المواجهات المباشرة.

وسوف يواجه اليوفي في المواجهة المقبلة، فريق جنوى، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بملعب لويجي فيراريس، مساء الأحد المقبل 13 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت جرينتش.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة حققها من 10 مباريات.