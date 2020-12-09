موسيماني يجتمع مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وشهد مران الفريق إستمرار اليو ديانج ووليد سليمان وأحمد رمضان بيكهام واحمد ياسر ريان في خوض برنامجهما التأهيلي لتجهيزهم للمرحلة المقبلة بعد شفائهما من فيروس كورونا.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال وليد سليمان عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور إن نتيجة المسحة التي خضع لها جاءت سلبية، موجها الشكر لكن من سانده في أزمته الأخيرة.

وأصيب سليمان بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلي كذلك سلبية المسحة التي خضع لها أليو ديانج لاعب وسط الفريق وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية خلال الأيام الماضية.

وأصيب ديانج بفيروس كورونا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي توج الأهلي بلقبه للمرة التاسعة في تاريخه.