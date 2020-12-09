موعد إقامة معسكر حكام الـ VAR استعدادا للدوري الجديد

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن موعد إقامة معسكر حكام تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الجديد.

كانت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق أعلنت عن جدول ٧ أسابيع من الدورى الجديد وانطلاقه بعد غد، الجمعة.

وقال المصدر ذاته إن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية قررت إقامة معسكر تدريبي لحكام الـ var استعدادا للدورى الجديد فى أقرب توقف للمسابقة المحلية.

وأضاف أن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية لا تمتلك سوى ١٩ حكما فقط لديهم رخصة الـ var ويتم الاستعانة بهم لدى المشاركة فى إدارة مباريات البطولة المحلية.

كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، أكد أن تكلفة إدخال تقنية الفار تقدر بمليون دولار سنويا، مضيفا: "ولم أحمل ناديا واحدا جنيها ولم أحمل اتحاد الكرة جنيها والرعاة هم من تولوا تكاليف الـVAR".

وقال عمرو الجنايني، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "دوت الخليج": "نقوم بتأجير تقنية الـVAR ولأول مرة يكون الإيجار بغرض التمليك في نهاية المدة".

وأضاف: "ماكينات تقنية الفار المتواجدة في مصر متواجدة في كل مكان في العالم، وتم تدريب 58 حكما على التعامل مع تقنية الـVAR وحصلوا على ترخيص التعامل مع تقنية الفار".

وتابع: "لجنة الحكام باتحاد الكرة هي التي تقوم باختيار حكام الـVAR ولا أتدخل مطلقا"، واستطرد: "توقعنا الهجوم على تقنية الـVAR لأن هناك ناس كانت موجودة من 100 سنة ومعملتش حاجة في اتحاد الكرة".

وكانت أندية الدورى الممتاز رفضت المقترح الذى تقدم به حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات المستقيل، بإقامة منافسات بطولة الدوري من دور واحد نظرًا للارتباطات الدولية للمنتخب الوطني الأول فى تصفيات أمم أفريقيا ونظيره الأوليمبي الذى يساعد للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.

يذكر أن المهندس حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأوليمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في إقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

كما تضمّنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها - بطبيعة الحال - زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.