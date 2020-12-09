مجدي عبد الغني لـ دوت الخليج: حزين على الزمالك وسيناريو 2005 لن يتكرر

أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن سيناريو ٢٠٠٥ لن يتكرر فى نادى الزمالك مجددا.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وإحالته إلى النيابة العامة، استنادا إلى وجود مخالفات مالية وإدارية وتعيين لجنة مؤقتة من أجل تسيير شئون القلعة البيضاء يترأسها المستشار أحمد البكرى.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الزمالك لازم يرجع لأنه ناد عريق وهو أحد قطبي الكرة المصرية وحزين جدا مما يمر به.

أضاف مجدى عبد الغنى: المطلوب تكاتف جهود أبنائه ولا ينفع أن نسمع أى نوع من الخلاف وتعلية الأنا ولا بد على كل واحد فى القلعة البيضاء أن يلغى ذاته.

نوه إلى أن ما حدث من استقالات خاصة بالمستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة وعبدالحليم على وعودته مرة أخرى لا يجوز فى هذا الوقت وهذه الأمور تحدث فقط فى الغرف المغلقة.

تابع البلدوزر: الزملكاوية المخلصون من رجال الأعمال لا بد أن يساندوا الفريق الأول من تدعيم لصفوفه واستقدام لاعبين بحجم ناد كبير مثل الزمالك.

أشار إلى أن ما يحدث من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حاليا ومساندته نادى الزمالك شيء يحسب للوزير وإذا ما كان هناك دعم من الوزارة لن تتأخر عن القلعة البيضاء.

شدد على ضرورة قيام اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك تحصيل المستحقات المتأخرة إضافة إلى التبرعات من رجال أعمال المحبين للفارس الأبيض.

استطرد البلدوزر: نتمنى كل التوفيق للزمالك واللجنة الموجودة لأن الحمل كتير، مؤكدا أن سيناريو ٢٠٠٥ لن يتكرر ولا بد من إجراء الانتخابات فى أسرع وقت.

وقال أيضا: لا بد من اللجان التى تم تعيينها أن تكون عارفة بعضها ولجنة الحكماء لازم تكون فاهمة جاية ليه والعمل من أجل النهوض بنادى الزمالك من الكبوة التى يمر بها.