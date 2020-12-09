مطلوب ميثاق شرف.. نجم الأهلي يكشف عن 5 خطوات لإنقاذ الزمالك

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير اكاديميات النادي الاهلي عن ٥ خطوات لإنقاذ نادى الزمالك بعد إيقاف مجلس الإدارة السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور.

كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تعيين لجنة مؤقتة لتسيير اعمال نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى بعد إحالة المجلس السابق إلى النيابة العامة استنادا إلى وجود مخالفات مالية وإدارية.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: اولى تلك الخطوات لإنقاذ نادى عريق بحجم الزمالك تتمثل فى إعادة أبنائه من القدامى ومساندة الفريق الأول وذلك من خلال النجوم السابقين والوقوف خلفه لدى المشاركة فى مختلف البطولات المحلية والقارية.

تابع شطة ،: ثاني تلك الخطوات تتضمن ضرورة إعادة العلاقات بين الاهلي والزمالك بواسطة النجوم السابقين والملايين وخصوصا أن العلاقة بين لاعبى المنتخب الوطني تتسم بالود والمحبة.

أضاف : الخطوة الثالثة تشمل ضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف والتدخل فى كيفية نهج اعلام متوازن بين قناتي الاهلي والزمالك ولهم دور كبير فى توعية الجماهير وكرة القدم ليست من أجل التعصب.

استطرد : رابع تلك الخطوات تشمل أيضا فى مباريات الأهلى والزمالك الا يكون هناك التحفيل أو نوع من المعايرة بين الجماهير ويتعين على الإعلام أن يكون له دور ولا يكون هناك نوع من الاستفزازية بين جماهير الناديين.

وقال ايضا : لابد أن تكون هناك زيارات بين الاهلي والزمالك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لنبذ التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية.