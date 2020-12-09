شوبير ينعى أمين دابو برسالة مؤثرة

نعى الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة السعودي أمين دابو الذي توفي صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " رحم الله الكابتن أمين دابو، خالص العزاء لأسرته ولجمهور الأهلي السعودي.

وتلقى الوسط الرياضي السعودي والعربي صدمة موجعة إثر رحيل لاعب المنتخب وأحد أبرز أساطير النادي الأهلي أمين دابو إلى جوار ربه اليوم بعد معاناة من المرض.

ونشر نادي الأهلي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان تعزية أورد فيه "تتقدم إدارة نادي الأهلي ومنسوبوها وجماهيره بخالص العزاء والمواساة في وفاة لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي سابقًا الكابتن أمين دابو، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان".

وبدأ الراحل ذو الأصول السنغالية مسيرته الكروية في نادي الإسماعيلي قبل أن ينتقل إلى الأهلي السعودي، وحصل بعد ذلك على الجنسية السعودية ليمثل المنتخب في مناسبات عدة.

وكتب تركي الخليوي، رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، عبر حسابه على ”تويتر“: ”أمين دابو إلى جوار ربه غادر الحياة الدنيا اللاعب أمين دابو، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه الجنة“.