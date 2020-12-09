الرياضة

الأهلي وسونيديب فى دوري أبطال إفريقيا| عبد الحفيظ يتواصل مع سفير مصر في النيجر

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تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، هاتفيًّا مع نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

يذكر أن الأهلي يواجه بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه على الموعد المحدد للمباراة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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