أول مباراة بالممتاز.. سيراميكا كليوباترا يخضع لاختبار "رابيد تيست" قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. صور

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لاختبار طبي "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض الفريق أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية التي أقرتها اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث خضع اللاعبون والجهاز الفني للاختيار الطبي، على أن يتم إعلان النتيجة خلال ساعات.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة الإنتاج الحربي، في السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة، على ملعب السلام، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.