خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لاختبار طبي "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض الفريق أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز.
جاء ذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية التي أقرتها اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث خضع اللاعبون والجهاز الفني للاختيار الطبي، على أن يتم إعلان النتيجة خلال ساعات.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة الإنتاج الحربي، في السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة، على ملعب السلام، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول مباراة بالممتاز.. سيراميكا كليوباترا يخضع لاختبار "رابيد تيست" قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.