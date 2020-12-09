رئيس الاتحاد السكندري يزور إبراهيم حسن عقب تعرضه لحادث

حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري علي زيارة إبراهيم ابراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الاول للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سيارة صباح اليوم.

وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية.

وقرر محمد مصيلحي الغاء الجلسة التحفيزية المتفق عليها بين مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري المصري نظرا للحادث الذي تعرض له مدير الكرة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة نادي بيراميدز يوم السبت المقبل في اولي جولات الدوري المصري باستاذ الدفاع الجوي.

ويأمل حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري لتحقيق كافة البطولات من اجل اسعاد جماهير زعيم الثغر.