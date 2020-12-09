الخطيب ويعقوب السعدي يدعمان مؤمن زكريا في منزله

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بصحبة الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي الأحمر في منزله.

وجاءت زيارة الخطيب لمنزل مؤمن زكريا في منزله من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

كما استغل الإعلامي يعقوب السعدي تواجده في مصر من أجل زيارة لاعب الأهلي والاطمئنان عليه حيث يعاني من مرض في الأعصاب.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد منح مؤمن زكريا في وقت سابق قيمة عقده مع النادي الأحمر لمساندة ودعم اللاعب في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

وأجري يعقوب السعدي حوارًا مطولا مع محمود الخطيب سوف يعرض بقناة الأهلي يوم الجمعة.

وأعلن اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات أول 7 جولات للدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 من بينها لقاء القمة بين القطبين الزمالك والأهلي.

وحدد اتحاد الكرة المصري يوم 28 ديسمبر الجاري موعدا للقاء القمة بين الزمالك والأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة للمسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم الجمعة المقبل حيث يلعب الأهلي حامل اللقب أمام مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر باستاد السلام، بينما يلعب الزمالك أمام المقاولون العرب يوم 12 من نفس الشهر.

يذكر أن الأهلي حقق الثلاثية هذا الموسم بالتتويج بلقبي الدوري المصري وكأس مصر وتوج أيضا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.