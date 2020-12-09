نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابات تضرب الشباب السعودي قبل مواجهة اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت الإصابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق أمام نادي إتحاد جدة لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبات بيدرو كايشينا المدير الفني لفريق نادي الشباب في وضع لا يُحسد عليه بعد أن ضربت الإصابات أبرز لاعبي الفريق أحمد شراحيلي وعبد الله الحمدان وفواز الصقر.

حيث يُعاني الشراحيلي من تمدد كبير في العضلة الأمامية فيما تعرض عبد الله الحمدان لكدمة قوية في المفصل ويعشر الصقور بإجهاد كبير ما جعل الجهاز الطبي يحاول تجهيزهم للقاء إتحاد جدة القادم.