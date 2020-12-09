نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة بين موسيماني وجيرالدو عقب تأكد بقائه بالموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعب الفريق، عقب تأكد بقائه بالموسم الجديد.

وشهدت الساعات الأخيرة، جلسة خاصة بين موسيماني والأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، من أجل حثه على استغلال الفرصة.

وطالب موسيماني من اللاعب، بضرورة استغلال الفرصة التي أُتيحت له، وضرورة التركيز من أجل فتح صفحة جديدة، تجعله يضعه ضمن الأسماء الأساسية في تشكيلته بالموسم الجديد.

وكان جيرالدو، قاب قوسين أو أدنى من الخروج عن قلعة التتش، بالانتقالات الصيفية المنتهية، إلا أنه تم الإبقاء عليه بعد فشل التعاقد مع جاستين سيرنو نجم صن داونز، بسبب المقابل المادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.