نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوز هام للألومنيوم علي ديروط بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، في تحقيق فوز هام علي نظيره فريق نادي ديروط، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولةالثالثة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.

تقدم الألومنيوم في الدقيقة 5 من ركلة جزاء احرزها محمد عبد الحفيظ، ثم تمكن ديروط من إحراز التعادل في الدقيقة 17، قيل أن يتمكن محمد عبد الحميد ميدو من إحراز الهدف الثاني الألومنيوم في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدم الألومنيوم بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني يكثف الألومنيوم جهوده ويتمكن من إحراز الهدف الثالث عن طريق ابراهيم عبد العزيز الشهير ب"بيبو"عند بلوغ الدقيقة 50 من زمن المباراة، ثم تمكن ديروط من إحراز هدفه الثاني في الدقيقة 68 لتصبح النتيجةتقدم الألومنيوم بثلاثية مقابل هدفين لفريق ديروط، ويستمر الضغط المتبادل بين لاعبي الفريقين حتي جاءت صافرة نهاية المباراة بفوز الألومنيوم بثلاثية مقابل هدفين.

بهذا الفوز يرفع فريق الألومنيوم رصيده عند النقطة 4 فيما تجمد رصيد فريق نادي ديروط عند النقطة 3 بعد مرور ثلاث جولات هي عمر البطولة حتي