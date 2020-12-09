الاتحاد العماني لكرة القدم يصدر كتيبا خاصا عن الأنشطة المنفذة خلال أربع سنوات

أصدر الاتحاد العماني لكرة القدم كتيبا خاصا احتوى على الانشطة المنفذة لمجلس الإدارة خلال الفترة من 2016 وحتى 2020م ، ضم في جنباته الكثير من الجوانب التي تخص مجال كرة القدم ، الكتيب أظهر في بدايته توضيحا عن الشركاء التجاريين الذين ساندوا مجلس الادارة في الفترة الماضية ، وشعارات الاندية الرياضية بالسلطنة وعددها (44) مقسمة على دوري عمانتل ودوري الدرجة الأولى ، وقد احتوى الكتيب على كلمة رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم، ثم كلمة الامين العام – المدير التنفيذي للاتحاد ثم التشكيل الرسمي لأعضاء مجلس الادارة للفترة من 2016-2020 ، أعقب ذلك الحديث الشامل عن الموسم الكروي 2019/2020 ، والموسم الكروي 2018/2019 ، والموسم الكروي 2017/2018م ، والموسم الكروي 2016/2017 ، واختتم الكتيب الحديث عن عام 2016 وهي السنة التي بدأ فيها مشوار الاتحاد الحالي برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي .
ولعل ابرز حدث ضمه الكتيب هو التتويج بلقب خليجي 23 بدولة الكويت الشقيقة على حساب نظيره المنتخب الاماراتي بركلات الترجيح على استاد جابر الدولي في 5 يناير 2018م ، حيث يعتبر اللقب الثاني في تاريخ الاحمر بدورات كأس الخليج منذ مشاركته الأولى بالبطولة الثالثة ، كما تحدث الكتيب عن مسيرة المنتخبات السنية الأخرى مثل الناشئين والشباب والاولمبي ، وعن المسابقات المحلية سواء في دوري الأضواء أو دوري الدرجة الأولى ومسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم ، والمسابقات الاخرى للفئات السنية ، وكذلك المعسكرات التي خاضتها المنتخبات الوطنية أو الحكام وتطورهم في هذا الجانب وصولا إلى الاهداف المنشودة التي يسعى لها مجلس ادارة الاتحاد منذ استلامه زمام الامور .
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