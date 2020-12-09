وفاة مدرب الأرجنتين السابق سابيلا

بوينوس ايرس – أ.ف.ب: توفي المدرب السابق لمنتخب الارجنتين لكرة القدم أليخاندرو سابيلا عن 66 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب ما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية. وتدهورت حالة سابيلا الصحية بعد نقله الى عيادة في العاصمة بوينوس أيرس اثر مشكلات في القلب. وكان سابيلا، لاعب الوسط الدولي السابق، احد ابرز رموز نادي استوديانتيس دي لا بلاتا في الثمانينيات. ثم قاده في 2009 لاحراز لقب كأس ليبرتادوريس من مقعد المدرب.

ووضع حدا لمسيرته التدريبية في 2014 بعد ان قاد بلاده الى وصافة المونديال أمام المانيا بمشاركة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. حمل كلاعب الوان ريفر بلايت، شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد الانجليزيين وختم مسيرته مع ايرابواتو المكسيكي. كما لعب لفترة وجيزة معارا مع جريميو البرازيلي ودافع عن ألوان فيرو الارجنتيني.

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