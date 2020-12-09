الخابورة يخسر من المصنعة 1/2 وديا

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري: خسر الخابورة أمام المصنعة بهدف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب نادي المصنعة ضمن تحضيرات الأخير لدوري عمانتل والأول لمنافسات دوري الدرجة الأولى ، تقدم المصنعة بهدف السبق في الشوط الاول عن طريق المدافع ماجد السعدي وعزز تقدمه في الشوط الثاني عبرأحمد العويسي وقلص سليمان السيابي النتيجة للخابورة قبل الختام بـ 10 دقائق ، وعن المباراة قال حمد الشقصي مدرب الخابورة : المباراة كانت مفيدة للطرفين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين لاختيار القائمة النهائية وبالأحرى اختيار تشكيلة أساسية وتجربة المحترفين الأجانب الحاليين لسد النقص في بعض المراكز وتقديم إضافة للمجموعة الحالية ، نعاني من بعض الإصابات والفريق الطبي قائم بدوره على أكمل وجه والفريق بشكل عام يسير في الطريق الصحيح ونتمنى تقديم أفضل المستويات وحجز إحدى بطاقات التأهل من المجموعة التي تضم إلى جوارنا مجيس والشباب وعبري والبشائر والمضيبي .

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