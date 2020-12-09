منتخبنا الوطني للناشئين يفوز على البحرين وديا

في معسكره الخارجي المنامة – العمانية: حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين امس فوزًا معنويا على نظيره البحريني 2/ 1 أحرزالهدفين عبدالعليم الرواحي وعبدالمجيد البلوشي في تجربة دولية ودية ضمن معسكره التدريبي الخارجي المقام حاليا في العاصمة البحرينية المنامة حتى الـ 13 من ديسمبر الجاري، تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب الناشئين من أجل خوض نهائيات كأس آسيا بالبحرين في مارس المقبل 2021 والصعود لكأس العالم بالبيرو 2021 حيث يلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب اليمن والإمارات وطاجيكستان وصيفة حامل اللقب في النسخة الأخيرة، وقد قام المدرب هلال العوفي خلال المباراة بإشراك مجموعة من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية وستكون هناك تجربة ودية ثانية مع منتخب البحرين أيضا غدا الجمعة.

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