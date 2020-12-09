بتكليف سام تيمور بن أسعد يرعى حفل إعلان نتائج كأس جلالة السلطان المعظم للشباب

بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ يرعى صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي حفل إعلان نتائج مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2019م وتسليم جوائز الفائزين بجائزة الاجادة الشبابية لعام 2020م وبحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 14 ديسمبر الجاري ، وقد شهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة 38 ناديا وهي: أهلي سداب والسيب ونادي عمان ومسقط وبوشر وقريات وصلالة والنصر وظفار ونزوى وصحار وصحم والسويق والرستاق والخابورة والاتفــــاق والنهضة وبهلاء والمصنعة والشباب والإتحاد وينقل والمضيبــــي وعبري ومجيس والوسطى وسمائل وخصب والبشائر والسلام والوحـــــدة وصــــــــور والطليعــــة وبديـــــــة والعروبـــة ومدحاء ودبا وبخاء.

يذكر بأن العام الماضي شهد مشاركة 30 ناديا وهي نادي عمان وبوشر والسيب وقريات والاتفاق والنصر وأهلي سداب وصلالة وظفار وصحار وصحم والسويق والرستاق والخابورة والسلام وبهلاء والشباب ونزوى والبشائر وسمائل وصور وفنجاء والعروبة والكامل والوافي ومصيرة وينقل وخصب وعبري وبخاء والوسطى، حيث توج أهلي سداب بالكأس وحل السيب وصيفا وجاء نادي النصر في المركز الثالث، في حين ذهب المركز الرابع لنادي صلالة والمركز الخامس لنادي عبري ، أما المركز السادس فكان من نصيب نادي البشائر وجاء صحار في المركز السابع ونادي نزوى في المركز الثامن وقريات في المركز التاسع وحل في المركز العاشر نادي صحم.

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