وقال سينجا في تصريحات لصحيفة " تايمز لايف" الجنوب إفريقية:" سيرينو لاعبًا لصن داونز، الصفقة لم يتم حسمها في صفقة الانتقالات المنقضية."
وأضاف سينجا:" الأهلي لم يلبي مطالبنا المالية بخصوص سيرينو وهو شيء طبيعي في اللعبة، إذا كان عليهم التفاوض من أجله وتلبية مطالبنا مثلهم مثل أي نادي آخر فعليهم اتخاذ المسار الصحيح والقدوم لنا من أجله."
وقدم النادي الأهلي عرضًا يقدر بـ 2.5 مليون دولار لضم سيرينو، لكن إدارة صن داونز تمسكت برفض بيعه بأقل من 3 مليون دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قادما من صن داونز.. سر عدم إتمام صفقة انتقال سيرينو لـ الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.