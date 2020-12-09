قادما من صن داونز.. سر عدم إتمام صفقة انتقال سيرينو لـ الأهلي

كشف يوجيش سينجا، نائب رئيس صن داونز الجنوب إفريقي، عن سبب عدم إتمام صفقة انتقال لاعبهم الأوروجواياني جاستن سيرينو لصفوف النادي الأهلي.

وقال سينجا في تصريحات لصحيفة " تايمز لايف" الجنوب إفريقية:" سيرينو لاعبًا لصن داونز، الصفقة لم يتم حسمها في صفقة الانتقالات المنقضية."

وأضاف سينجا:" الأهلي لم يلبي مطالبنا المالية بخصوص سيرينو وهو شيء طبيعي في اللعبة، إذا كان عليهم التفاوض من أجله وتلبية مطالبنا مثلهم مثل أي نادي آخر فعليهم اتخاذ المسار الصحيح والقدوم لنا من أجله."

وقدم النادي الأهلي عرضًا يقدر بـ 2.5 مليون دولار لضم سيرينو، لكن إدارة صن داونز تمسكت برفض بيعه بأقل من 3 مليون دولار.