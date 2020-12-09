الشحات وطاهر ينتظمان في المران الجماعي للأهلي

انتظم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

وكان الثنائي قد اكتفى بخوض تدريبات بدنية في «الجيم» أمس، على هامش مران الفريق الجماعي.

وتخلص الشحات من آلام ضافر قدمه، في حين بدأ طاهر محمد طاهر المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن منحه الجهاز الطبي راحة سلبية أمس، بسبب جرح الرأس الذي تعرض له خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

واطمأن موسيماني خلال الجلسة على حالة اللاعب، الذي غاب عن مران الفريق الجماعي أمس بسبب الإصابة بجرح في رأسه.

وانتظم طاهر في تدريبات الكرة اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل في مستهل مشوار الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة.

كما انتظم أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي الجديد، اليوم الأربعاء للمرة الأولى في تدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان اللاعب قد خضع لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة، وأجرى مسحة طبية مؤخرًا جاءت نتيجتها سلبية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد للموسم 2020-2021.

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة هاتفيًّا مع نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

يذكر أن الأهلي يواجه بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه على الموعد المحدد للمباراة.

وأستقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي علي بدء التفاوض مع الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق لتمديد وتعديل عقودهم المالية بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني بعودته من الإعارة والإعتماد عليهم بشكل رئيسي في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد ضم اكرم توفيق وخرج للإعارة موسمين للجونة ونفس الأمر لناصر ماهر الذي خرج معارًا لسموحه عامًا ثم عاد وخرج عام وتمت إعارته لمدة عام أخر لذات النادي، وتقوم لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح بمراجعه دورية لعقود اللاعبين لمنع تواجد لاعب يدخل فترة السماح ولقطع الطريق علي أي ازمة حيث يتم تمديد العقود بشكل تدريجي بحيث تكون مدة إرتباط أي لاعب بالنادي لا تقل عن ثلاث سنوات.

وفي إتجاه أخر، أظهرت كشوف مكافأت لاعبي الفريق الأول للبطولات الثلاثي التي تم حصدها الدوري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا أن محمد الشناوي حارس المرمي هو صاحب نصيب الاسد حيث يعد هو الأكثر مشاركة بين أقرانه أساسيًا وحصل علي العلامة الكاملة ثم من بعده عمرو السوليه وأيمن أشرف وتم وضع علي لطفي في تلك القائمة خاصة أن حارس المرمي لا تنطبق عليه نسب المشاركات.