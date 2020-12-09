الاتحاد الآسيوي يصادق على مشاركة قطر في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على مشاركة المنتخب القطري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وضمنت قطر التأهل للمونديال المقبل بصفتهم مستضيفي البطولة التي ستقام في الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام المقبل.

ووافق الاتحاد الآسيوي على مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، من أجل إعطاء الفرصة أمام القطريين للاستعداد الأمثل من أجل البطولة التي يستضيفونها على أراضيهم.

وسيتواجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال والتي تضم منتخبات البرتغال وصربيا وإيرلندا وأذربيجان ولوكسمبورج.

وتشارك قطر أيضًا العام المقبل في بطولة كأس الكونكاكاف وبطولة كوبا أمريكا من أجل الاستعداد للمونديال.