تفاصيل جلسة موسيماني مع الجهاز المعاون بالأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد للموسم 2020-2021.

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة هاتفيًّا مع نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

يذكر أن الأهلي يواجه بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه على الموعد المحدد للمباراة.

واستقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي علي بدء التفاوض مع الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق لتمديد وتعديل عقودهم المالية بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني بعودته من الإعارة والاعتماد عليهم بشكل رئيسي في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد ضم اكرم توفيق وخرج للإعارة موسمين للجونة ونفس الأمر لناصر ماهر الذي خرج معارًا لسموحة عامًا ثم عاد وخرج عام وتمت إعارته لمدة عام أخر لذات النادي، وتقوم لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح بمراجعه دورية لعقود اللاعبين لمنع تواجد لاعب يدخل فترة السماح ولقطع الطريق علي أي ازمة حيث يتم تمديد العقود بشكل تدريجي بحيث تكون مدة ارتباط أي لاعب بالنادي لا تقل عن ثلاث سنوات.

وفي اتجاه آخر، أظهرت كشوف مكافآت لاعبي الفريق الأول للبطولات الثلاثي التي تم حصدها الدوري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا أن محمد الشناوي حارس المرمي هو صاحب نصيب الاسد حيث يعد هو الأكثر مشاركة بين أقرانه أساسيًا وحصل علي العلامة الكاملة ثم من بعده عمرو السوليه وأيمن أشرف وتم وضع علي لطفي في تلك القائمة خاصة أن حارس المرمي لا تنطبق عليه نسب المشاركات.