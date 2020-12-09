الإصابة تبعد فيرمينو عن ليفربول أمام ميتلاند في دوري أبطال أوروبا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو عن مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام نظيره ميتلاند الدنماركي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع " ليفربول إيكو" الإنجليزي، أن فيرمينو يعاني من إصابة في ساقه اليمنى، ولن يستطيع المشاركة في مباراة اليوم أمام ميتلاند في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك فيرمينو أساسيًا سوى في مباراة وحيدة لليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كانت أمام أياكس الهولندي في الجولة الأولى.

وتأهل ليفربول لدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا متصدرًا للمجموعة بعدما جمع 12 نقطة في 5 مباريات.

وتقام مباراة فريقي ليفربول وميتلاند في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.