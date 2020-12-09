برنامج تأهيلي لمحمد عبد الغني وحراس الزمالك... وانتظام الونش في التدريبات

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال مران اليوم، لرفع معدل اللياقة لديه، وأداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي.

ومن المقرر أن ينتظم عبدالغني بشكل طبيعي مع زملائه غدا، في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفني للفريق.

وظهر اللاعب بشكل قوي وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة.