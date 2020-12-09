إصابة لاعب البنك الأهلي أحمد ياسر بفيروس كورونا

أعلن أحمد ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان أحمد ياسر، قد انتقل إلى صفوف البنك الأهلي، قادما من فريق المصري البورسعيدي لمدة موسمين.

وكتب أحمد ياسر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انا و مراتي و عيالي إيجابي كورونا... أرجو الدعاء".

وبعد إصابته بفيروس كورونا، سيغيب أحمد ياسر عن مباراة فريقه أمام وادي دجلة، يوم السبت المقبل، في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

ونجح مجلس إدارة البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، في التعاقد مع الثنائي أحمد ياسر وبهاء مجدي لاعبي المصري، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بداية من الموسم الكروي الجاري.

وحصل البنك الأهلي على التعاقد مع الثنائي لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الجارية. وكان موقع "دوت الخليج" انفرد بكواليس تعاقد نادي البنك الأهلي مع فادي فريد مهاجم أسوان والمنتخب الأوليمبي. يذكر أن نادي البنك الأهلي، أعلن التعاقد مع موسى ديارا لاعب الإنتاج الحربي ومحمد كوفي لاعب سموحة واستعارة أحمد ياسين من المقاصة.