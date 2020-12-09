توقع نجاحه مع الأهلي.. محسن صلاح: انتقال طاهر محمد طاهر للأحمر لم يستغرق أكثر ربع ساعة مع الخطيب

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر سينجح مع الأهلي وإنتقاله للأحمر لم يستغرق أكثر ربع ساعة مع الخطيب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي إنعقد اليوم داخل مقر النادي بالجبل الأخضر للإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي.

ووجه المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، بعض الرسائل للاعبين الجدد المنضمين لصفوف الفريق الرسائل خلال المؤتمر الصحفي الطي إنعقد اليوم داخل مقر النادي.

وقال المهندس محسن صلاح للاعبي الفريق: "أنتظر منكم المزيد من الإنجازات".

قدم نادي المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي.

وحضر المهندس محسن صلاح رئيس النادي و المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو و عماد النحاس المدير الفني للفريق مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة.

وحرص مسئولو المقاولون علي التقاط الصور مع صفقات الفريق الجديدة وسط إجراءات إحترازية مشددة.

وتعاقد المقاولون مع التونسيين، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، بالإضافة إلى أحمد داودا، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدى، باسم على، أحمد شكرى، خالد الحسينى،أحمد كابوريا و محمد حمدى زكى.

ويستعد المقاولون لمواجهة نظيره الزمالك في إفتتاح بطولة الدوري الممتاز يوم 12 ديسمبر الجاري.

كان فريق المقاولون العرب حقق فوزا تاريخيا على ضيفه أرتا سولار بطل جيبوتي، بنتيجة 9-1 مساء الجمعة الماضية، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في جولة الإياب للدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الإفريقية ليحجز موعدا لمواجهة النجم الساحلي في دور ال 32 للبطولة.

ونجح المقاولون في حصد أكبر فوز في تاريخه بالبطولات القارية، بعد أن كسر رقمه بالتغلب على هورسيد الصومالي بنتيجة 7-0 في كأس الكؤوس الأفريقية عام 1984.

كما حقق المقاولون أكبر فوز مصري بالكونفدرالية، بعد أن كسر رقم حرس الحدود الذي فاز بنتيجة 8-1 على جبروني يونايتد بطل بتسوانا عام 2010.

أحرز أهداف المقاولون العرب في اللقاء، أحمد داودا والتونسي سيف الدين الجزيري بواقع هدفين لكل منهما والبوركيني فاروقا كابوري ومحمد عصام من ضربة جزاء وفادي نجاح وأحمد الشيمي وكريم مصطفى، بينما أحرز لبطل جيبوتي دادزي.