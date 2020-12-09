توقع نجاحه مع الأهلي.. محسن صلاح: انتقال طاهر محمد طاهر للأحمر لم يستغرق أكثر ربع ساعة مع الخطيب

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر سينجح مع الأهلي وإنتقاله للأحمر لم يستغرق أكثر ربع ساعة مع الخطيب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي إنعقد اليوم داخل مقر النادي بالجبل الأخضر للإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي.
ووجه المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، بعض الرسائل للاعبين الجدد المنضمين لصفوف الفريق الرسائل خلال المؤتمر الصحفي الطي إنعقد اليوم داخل مقر النادي.
وقال المهندس محسن صلاح للاعبي الفريق: "أنتظر منكم المزيد من الإنجازات".
قدم نادي المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي.
وحضر المهندس محسن صلاح رئيس النادي و المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو و عماد النحاس المدير الفني للفريق مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة.
وحرص مسئولو المقاولون علي التقاط الصور مع صفقات الفريق الجديدة وسط إجراءات إحترازية مشددة.
وتعاقد المقاولون مع التونسيين، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، بالإضافة إلى أحمد داودا، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدى، باسم على، أحمد شكرى، خالد الحسينى،أحمد كابوريا و محمد حمدى زكى.
ويستعد المقاولون لمواجهة نظيره الزمالك في إفتتاح بطولة الدوري الممتاز يوم 12 ديسمبر الجاري.
كان فريق المقاولون العرب حقق فوزا تاريخيا على ضيفه أرتا سولار بطل جيبوتي، بنتيجة 9-1 مساء الجمعة الماضية، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في جولة الإياب للدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الإفريقية ليحجز موعدا لمواجهة النجم الساحلي في دور ال 32 للبطولة.
ونجح المقاولون في حصد أكبر فوز في تاريخه بالبطولات القارية، بعد أن كسر رقمه بالتغلب على هورسيد الصومالي بنتيجة 7-0 في كأس الكؤوس الأفريقية عام 1984.
كما حقق المقاولون أكبر فوز مصري بالكونفدرالية، بعد أن كسر رقم حرس الحدود الذي فاز بنتيجة 8-1 على جبروني يونايتد بطل بتسوانا عام 2010.
أحرز أهداف المقاولون العرب في اللقاء، أحمد داودا والتونسي سيف الدين الجزيري بواقع هدفين لكل منهما والبوركيني فاروقا كابوري ومحمد عصام من ضربة جزاء وفادي نجاح وأحمد الشيمي وكريم مصطفى، بينما أحرز لبطل جيبوتي دادزي.
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