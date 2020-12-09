أيمن أشرف يحتفل بثلاثية النادي الأهلي التاريخية.. شاهد

شارك لاعب النادي الأهلي أيمن أشرف صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أيمن أشرف بالصورة مع الكؤوس الثلاث التي حصل عليها النادي الأهلي مؤخرا، بعد فوزه ببطولة الدوري الممتاز والبطولة الافريقية التاسعة وآخرها بطولة كأس مصر.

وعلق أيمن أشرف على الصورة، قائلا: الثلاثية????????????، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم تشيد بمستوى أدائه الرجولي في الملعب، ومطالبينه بمزيد من النجاحات في كاس السوبر المصري والافريقي.

و توج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج بنهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكشف أيمن اشرف نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن طريقة لعب الأهلي وخطة موسيماني التي تدرب عليها اللاعبون لفترة طويلة قبل نهائي افريقيا.

وقال أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر نظم خطوطنا وهذا ما فعلناه في اول ١٥ دقيقة من المباراة لكن اختل توازننا وخشينا على فقدان المباراة وهذا جعل الزمالك يسيطر.

وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .

وسلم اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي كأس الأميرة السمراء إلى زملائه في الفريق بعدما لحق الأهلي بقافلة المتأهلين إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

وبالفوز بكاس السوبر، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء المباراة الأخيرة.