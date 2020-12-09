أوباما يشارك في تدريب الزمالك عقب تعافيه من كورونا .. وسلبية مسحة عمر السعيد

تواجد يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات المقامة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وشارك اللاعب عقب تعافيه بشكل نهائي من فيروس كورونا، وسلبية المسحة التي خضع لها مؤخرًا، والاطمئنان عليه بعد خضوعه للفحوصات اللازمة .
وحرص باتشيكو المدير الفني للفريق على استقبال اللاعب والاطمئنان عليه في وجود محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ، بالإضافة إلى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة الذي اطمأن عليه.
وحرص اللاعبون وباقي الجهاز على استقبال وتحية اللاعب والتعبير عن سعادتهم بتعافيه وعودته مرة أخرى، ومعهم أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة، المتواجدين بالمران.
ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي خاص يؤديه على هامش المران، وحصة تأهيلية خاصة للاعب.
وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.
وأضاف أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه ومن ثم سينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي .
وكان يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق قد عاد للتدريبات اليوم بعد سلبية مسحته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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