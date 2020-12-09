لاعبو الزمالك يذبحون عجلاً قبل انطلاق الموسم الجديد

ذبح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عجلا، على هامش المران المقام حالياً بملعب عبداللطيف أبو رجيلة؛ وذلك تبَرُّكا، قبل انطلاق الموسم الجديد .
ويستعد الفريق لانطلاق مباريات الموسم الجديد والتي يستهلها الزمالك بمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من البطولة.
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