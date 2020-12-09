رغم قرار التجميد.. شاهد| مرتضى منصور داخل نادي الزمالك

رغم مرور 11 يوما على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بدعوى وجود مخالفات مالية إلا أن مرتضى منصور مازال موجوداً داخل القلعة البيضاء ولكن من خلال صوره التي تزين جدران البوابة الرئيسية وداخل الممر المؤدي إلى وزارة الشباب والرياضة .

ورصدت كاميرا "دوت الخليج" صور المستشار مرتضى منصور على البوابة الرئيسية المطلة على مبنى وزارة الشباب والرياضة وجاء فيها شكر من العاملين لرئيس الزمالك المجمد بجانب صورة لافتة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي، بالإنجازات والبطولات (9 بطولات) وليس بالمحسوبية والمجاملات (7 بطولات) ".

كما رصدت كاميرا دوت الخليج استمرار وجود صور المستشار مرتضى منصور التى التقطها مع أطفال الجمعية العمومية للزمالك وكذلك أثناء افتتاح رؤساء الوزراء السابقين المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل لمنشآت القلعة البيضاء فى عهد مجلسه فى الفترة من 2014 إلى 2017 كولاية أولى وعقب تجديد الثقة به رئيسًا للنادي فى الفترة من 2017 إلى نهاية نوفمبر 2020 عقب صدور قرار إيقافه واستبعاده.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارًا فى التاسع والعشرين من نوفمبر الماضى بإيقاف واستبعاد مجلس الزمالك المنتخب لوجود مخالفات مالية تمت إحالتها لنيابة الأموال العامة مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعين لجنة مؤقتة قضائية لإدارة النادي وفقا للائحة الزمالك الداخلية.

وبالفعل قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتعين لجنة قضائية تضم المستشار أحمد البكرى رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا والمستشار هشام إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة نائبا والمستشار محمد عطية المحامى العام الأول عضوا قبل أن يستقيل الأخير ويتم تعيين المستشار عماد عبدالعزيز رئيس هيئة القضاء العسكري بدلا منه .