دوري ابطال افريقيا.. الزمالك يوافق على إقامة مباراة جازيللي في مصر

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد أحد يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر الجاري لإقامة لقاء الذهاب ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أحد يومي ٥ و ٦ يناير المقبل.

وتلقى النادي الأبيض عرضا اليوم لاستضافة مباراة الذهاب أمام بطل تشاد لتقام بمصر بدلا من اقامتها بتشاد ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بالامر.