كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد أحد يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر الجاري لإقامة لقاء الذهاب ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أحد يومي ٥ و ٦ يناير المقبل.
وتلقى النادي الأبيض عرضا اليوم لاستضافة مباراة الذهاب أمام بطل تشاد لتقام بمصر بدلا من اقامتها بتشاد ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بالامر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري ابطال افريقيا.. الزمالك يوافق على إقامة مباراة جازيللي في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.