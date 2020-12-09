الرياضة

دوري ابطال افريقيا.. الزمالك يوافق على إقامة مباراة جازيللي في مصر

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وافق مسؤولو نادي الزمالك على العرض الذي تلقاه النادي لاستضافة مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام بمصر بدلا من إقامتها بتشاد على أن يتحمل مسؤولو القلعة البيضاء تكاليف السفر والإقامة للفريق التشادي بمصر لمدة اسبوعين لحين خوض لقاء العودة.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد أحد يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر الجاري لإقامة لقاء الذهاب ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أحد يومي ٥ و ٦ يناير المقبل.

وتلقى النادي الأبيض عرضا اليوم لاستضافة مباراة الذهاب أمام بطل تشاد لتقام بمصر بدلا من اقامتها بتشاد ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بالامر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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