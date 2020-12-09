جلسة تحفيزية من باتشيكو للاعبي الزمالك وفقرة تأهيلية لـ روقا

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.
وكانت الجلسة تحفيزية، وتم خلالها إيصال رسائل تحفيز وثقة من جانب باتشيكو للجميع مؤكدا لهم ثقته فيهم كمجموعة قادرة على الفوز وتحقيق المطلوب منهم.
وجاءت رسائل مدير الكرة عبدالحليم علي ، داعمة ومساندة ومؤكدة علي توفير كافة سبل الدعم وتوفير كل المناخ ، لتحقيق الأهداف و الطموحات الفترة المقبلة.
وأدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تأهيلية بملعب عبداللطيف أبورجيلة ضمن البرنامج العلاجي والتجهيزي الموضوع للاعب للتعافي والعودة للمشاركة في التدريبات.
وأدى اللاعب تدريبات بالركض حول الملعب، و بعض الأمور التأهيلية والبدنية الأخرى، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.
وحرص باتشيكو على الحديث مع روقا في وجود محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالة اللاعب والأمور الخاصة بتأهيله تمهيدا للعودة للتدريبات .
ومن جانبه طمان اللاعب مدربه على سير البرنامج بشكل طيب،
و أكد الطبيب أن روقا يؤدي البرنامج الموضوع له بشكل ممتاز، وعودته باتت قريبة للانخراط مع زملائه بالتدريبات.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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