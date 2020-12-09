جلسة تحفيزية من باتشيكو للاعبي الزمالك وفقرة تأهيلية لـ روقا

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.

وكانت الجلسة تحفيزية، وتم خلالها إيصال رسائل تحفيز وثقة من جانب باتشيكو للجميع مؤكدا لهم ثقته فيهم كمجموعة قادرة على الفوز وتحقيق المطلوب منهم.

وجاءت رسائل مدير الكرة عبدالحليم علي ، داعمة ومساندة ومؤكدة علي توفير كافة سبل الدعم وتوفير كل المناخ ، لتحقيق الأهداف و الطموحات الفترة المقبلة.